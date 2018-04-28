Один из крупнейших кинотеатров Владивостока закрыт за нарушения пожарной безопасности

28.04.18 08:47

© РИА Новости. Антон Балашов

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Один из крупнейших кинотеатров Владивостока - "New Wave Cinema" - закрыт до устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщила в субботу пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

"Постановление суда подлежало немедленному исполнению. В момент прибытия судебных приставов суда в кинотеатр в зале находились люди. Киносеанс пришлось прервать, попросив зрителей покинуть помещение", - говорится в сообщении.

Ранее судебные приставы получили исполнительный лист о запрете ООО "Новая волна синема" и ООО "Кинопрокат" осуществлять в этом кинотеатре деятельность, связанную с пребыванием в людей.

Отмечается, что в кинотеатре уже начались работы по устранению нарушений.

Как сообщалось, прокуратура в Приморье, проверив более 100 торгово-развлекательных центров и других мест массового пребывания людей, выявила свыше тысячи нарушений правил пожарной безопасности.

Среди наиболее частых нарушений - отсутствие автоматических установок пожарной сигнализации, аварийного освещения на путях эвакуации, загромождение их горючими материалами, торговым и холодильным оборудованием, мебелью.

Проверки торговых центров и мест массового пребывания людей в регионе прокуратура провела совместно с региональным управлением МЧС России по Приморскому краю и специалистами дальневосточного управления Ростехнадзора после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.