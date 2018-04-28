Тулеев обратился в ФАС и Росстандарт из-за роста розничных цен на топливо в Кузбассе

28.04.18 08:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев направил обращения руководителям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта в связи с ростом цен на топливо на АЗС, сообщает пресс-служба Совета народных депутатов.

Согласно тексту обращений, который приводит пресс-служба, в течение месяца цены на бензин ходовых марок в регионе выросли в среднем на 70 копеек, "при этом качество бензина при взлете цен не улучшилось, а на некоторых АЗС даже ухудшилось".

"Все это делается без объяснений, в разгаре весенней полевой кампании, это повлечет за собой цепочку роста цен в других отраслях. Такого взлета цен за такой короткий период в истории Кузбасса никогда не было", - цитирует пресс-служба текст обращений, направленных в адрес руководителей ведомств.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Кемеровской области, в настоящее время на территории региона действует более 400 АЗС.

При этом ООО "Газпромнефть - региональные продажи" владеет 35% общего числа АЗС, ООО "Перекресток Ойл" (согласно официальному сайту, владеет сетью из более чем 90 АЗС в Кузбассе, Хакасии, на юге Красноярского края и в Туве) - 24%.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) принадлежит 14% АЗС в Кемеровской области. Еще по 8% приходится на ООО "Тринити" (согласно сайту компании, владеет 22 бензиновыми и 5 газовыми АЗС в Кемеровской области) и сеть бензиновых АЗС под брендом "Для Вас!" (более 26 АЗС в Кузбассе).