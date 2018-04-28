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Семь пострадавших в аварии с маршруткой на трассе "Байкал" остаются в больницах

© РИА Новости. Игорь Зарембо
28 апреля. Interfax-Russia.ru - Семь человек, неделю назад пострадавших в лобовом столкновении маршрутного микроавтобуса и минивэна на федеральной трассе "Байкал" в Иркутской области, остаются в больницах, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Министерстве здравоохранения региона.

"Все госпитализированные после аварии продолжают оставаться в больницах. Три человека находятся в Иркутской областной больнице, им предстоит еще длительное лечение. Еще три - в Шелеховской районной больнице, у них положительная динамика. Один пострадавший, оказавшийся работником железной дороги, проходит стационарное лечение в ведомственном негосударственном медучреждении в городе Слюдянке", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Равиля Фаттахова.

По ее словам, в настоящее время состояние всех госпитализированных оценивается врачами как средней степени тяжести

Как ранее сообщалось, днем 22 апреля на федеральной трассе "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Тойота Хайс", следовавшего из Иркутска в Слюдянку, и минивэна "Хонда Степвагон".

По предварительным данным, водитель "Хонды" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.

Погибли три человека: на месте скончались водитель и пассажир минивэна, оба жители Улан-Удэ (Бурятия), в больнице умерла пассажирка маршрутки. Пострадали 13 человек - водитель и пассажиры маршрутки, из которых семь были госпитализированы, в том числе трое - в тяжелом состоянии в реанимацию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух или более лиц).

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