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28.04.18 09:16
Запрет на посещение лесов ввели в Тюменской области из-за угрозы пожаров
Так, в большей части районов региона запрещается посещать леса с 29 апреля. В северной части региона, - в Вагайском, Тобольском и Уватском районах, - запрет действует с 5 мая.
На период действия противопожарного режима жителям области запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву, мусор, порубочные и пожнивные остатки в границах поселений и городских территорий.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в областном департаменте лесного комплекса, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 23,1 га.
"Первые пожары были зарегистрированы вчера. Это намного позже, чем обычно, поскольку этой весной у нас в лесах еще не сошел снежный покров. Например, в прошлом году на эту дату было зарегистрировано уже 18 пожаров", - отметил сотрудник департамента.
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