Запрет на посещение лесов ввели в Тюменской области из-за угрозы пожаров

28.04.18 09:16

© РИА Новости. Алексей Дружинин

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал постановление о введении в лесах региона особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба главы региона.

Так, в большей части районов региона запрещается посещать леса с 29 апреля. В северной части региона, - в Вагайском, Тобольском и Уватском районах, - запрет действует с 5 мая.

На период действия противопожарного режима жителям области запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву, мусор, порубочные и пожнивные остатки в границах поселений и городских территорий.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в областном департаменте лесного комплекса, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 23,1 га.

"Первые пожары были зарегистрированы вчера. Это намного позже, чем обычно, поскольку этой весной у нас в лесах еще не сошел снежный покров. Например, в прошлом году на эту дату было зарегистрировано уже 18 пожаров", - отметил сотрудник департамента.