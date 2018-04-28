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28.04.18 09:27
Четверо молодых людей погибли в автоаварии в Удмуртии
"Сегодня у нас в ночь погибло четыре молодых человека в городе Сарапуле", - сказал О.Мальцев на аппаратном совещании у главы республики.
"Шесть человек ехали в машине, машина перевернулась на большой скорости, четыре человека погибло", - добавил он
Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщает, что авария произошла в 3.45 мск субботы.
"25-летний водитель автомобиля "Ауди А6", не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погиб сам водитель и три пассажира, одна из которых - 19-летняя девушка, личности еще двух погибших мужчины и женщины устанавливаются. Двое других пассажиров госпитализированы с травмами.
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