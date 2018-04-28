Четверо молодых людей погибли в автоаварии в Удмуртии

28.04.18 09:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Автомобиль перевернулся на большой скорости в ночь на субботу в удмуртском Сарапуле, четверо погибли, сообщил врио министра внутренних дел по республике Олег Мальцев.

"Сегодня у нас в ночь погибло четыре молодых человека в городе Сарапуле", - сказал О.Мальцев на аппаратном совещании у главы республики.

"Шесть человек ехали в машине, машина перевернулась на большой скорости, четыре человека погибло", - добавил он

Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщает, что авария произошла в 3.45 мск субботы.

"25-летний водитель автомобиля "Ауди А6", не справившись с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб сам водитель и три пассажира, одна из которых - 19-летняя девушка, личности еще двух погибших мужчины и женщины устанавливаются. Двое других пассажиров госпитализированы с травмами.