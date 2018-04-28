Пять объектов с массовым пребыванием людей в Удмуртии могут закрыть из-за нарушений норм пожарной безопасности

28.04.18 09:35

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

28 апреля. Interfax-Russia.ru - При проверке объектов с массовым пребыванием людей в Удмуртии выявлено более 3,5 тыс. нарушений, сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по республике Евгений Шутов.

"Всего по итогам проверки выявлено более 3500 нарушений требований пожарной безопасности", - сказал Е.Шутов, выступая на совещании у главы региона в субботу.

"В отношении пяти объектов, где выявлены нарушения требований пожарной безопасности, влекущие угрозы для жизни и здоровья людей, материалы направлены в суд с ходатайством о приостановлении эксплуатации данных объектов", - добавил он.

Е.Шутов уточнил, что речь идет об ижевских ТРЦ "Тройка" и кафе "Старый лис", ТЦ "Айсберг" (Воткинск), ТРЦ "Спутник" (Можга) и культурном центре "Россия" (Глазов").

"Материалы находятся в суде", - добавил он.