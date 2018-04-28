Подросток, устроивший поножовщину в башкирской школе, останется под арестом - адвокат

28.04.18 09:42

© РИА Новости. Игорь Зарембо

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения в виде ареста учащемуся школы N1 в Стерлитамаке (Башкирия), ранившему ножом одноклассницу и педагога и устроившего пожар в кабинете, сообщил журналистам его адвокат Сергей Чирков в субботу.

"Без изменений оставили", - сказал С.Чирков.

По его словам, суд не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Защита намерена обжаловать решение в установленные законом сроки.

Адвокат сообщил, что в настоящее время подросток находится в СИЗО под наблюдением врачей.

"Он имеет ряд хронических заболеваниях, суду документы (об этом - ИФ) были предоставлены. Суд уже дал оценку его заболеваниям", - сказал он.

Утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и учитель были госпитализированы.