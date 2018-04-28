Ставропольская энергокомпания незаконно начислила за отопление более 20 млн рублей

28.04.18 10:00

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура выявила, что ГУП "Крайтеплоэнерго" незаконно завысила плату за отопление жителям Ставропольского края на сумму более 20 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пресс-служба отмечает, что организация не брала в расчет квартиры в многоэтажных домах, где было установлено индивидуальное отопление, и по общей схеме начисляла им плату.

Помимо этого с октября 2016 года по декабрь 2017 года "Крайтеплоэнерго" не присылала платежки с суммой оплаты за отопление гражданам с индивидуальным отоплением, а прислала их в январе текущего года. Из-за этого у большинства граждан автоматически образовался долг за оплату коммунальных услуг, и социально незащищенные жильцы сразу лишись возможности получать субсидии.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 11 должностных лиц привлечены в дисциплинарной ответственности. В целях устранения выявленных нарушений закона выполнен расчет незаконно начисленной платы за коммунальный ресурс в размере более 20 млн рублей", - сказано в сообщении.