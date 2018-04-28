Работы по созданию бомбардировщика Ту-22М3М близятся к завершению

28.04.18 10:14

© РИА Новости. Алексей Куденко

28 апреля. Interfax-Russia.ru - "Туполев" завершает создание дальнего бомбардировщика в глубокой модернизации Ту-22М3М и готовит его к первому вылету, сообщил "Интерфаксу" в субботу гендиректор компании Александр Конюхов.

"На первом опытном образце глубоко модернизированного Ту-22М3М завершаются сборочные работы и подготовка к первому вылету, запланированному на третий квартал 2018 года", - заявил А.Конюхов.

Он подчеркнул, что модернизация позволит расширить боевые возможности самолёта, а также значительно продлить сроки эксплуатации парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков ВКС РФ.

"В рамках глубокой модернизации было разработано новое современное цифровое радионавигационное, связное, радиотехническое, общесамолётное оборудование, система управления оружием, новый информационно-управляющий комплекс",- сказал А.Конюхов.

По его словам, значительная часть нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) унифицирована с Ту-160М.

В начале января источник "Интерфакса" в авиационной отрасли сообщил, что "Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3, находящиеся на вооружении ВКС РФ.

"Проект глубокой модернизации бомбардировщиков до модификации Ту-22М3М реализуется согласно графику. В 2018 году приступаем к летным испытаниям", - сказал собеседник агентства. "Затем, в этом же году, начнется модернизация находящихся на вооружении самолетов", - подчеркнул он.