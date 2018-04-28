Наказание виновных в природных пожарах необходимо ужесточить - глава Рослесхоза

28.04.18 10:26

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Ужесточение ответственности виновных в природных пожарах вплоть до уголовного преследования - назревшая необходимость, сообщил на заседании КЧС, которое состоялось в субботу в правительстве региона, руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

Губернатор Амурской области Александр Козлов обратил внимание И.Валентика на то, что область и федеральные службы тратят огромные средства на тушение природных пожаров, однако виновники отделываются символическими штрафами.

"У нас 2,1 тыс. протоколов вынесено за краткий промежуток времени и мы стараемся все контролировать - служба судебных приставов на это настроена. Но у нас был пример: потратили силы на поиски УАЗика, который был замечен перед пожаром, который уничтожил 70 гектаров. Нашли, заплатил поджигатель 1,5 тыс. рублей и пошел дальше, ветром гонимый", - сказал глава Приамурья.

А.Козлов предложил проработать вместе с прокуратурой необходимые предложения, которые можно будет внести на рассмотрение законодателей. Глава Рослесхоза отметил, что подобная работа уже начата. Предложение об ужесточении наказания поджигателей поддержал вице-премьер Александр Хлопонин и готов поддержать специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта РФ Сергей Иванов.

"Один вылет - дорогостоящее мероприятия, что уж говорить, когда авиатехника работает в круглосуточном режиме и задействовано такое количество людей. Ущерб, который наносится и федеральному, и региональному бюджетам, а также вред, который наносится окружающей среде (...) - все это предопределяет максимальное ужесточение этих санкций", - подвел итог глава Рослесхоза.

Глава Рослесхоза также призвал власти Приамурья обеспечить надежные кордоны, чтобы не допустить в лес любителей жечь костры на майские праздники.

"В рамках майских праздников необходимо переводить работников лесного хозяйства в круглосуточный режим работы с последующей компенсацией в установленном трудовым законодательном порядке", - пояснил И.Валентик.