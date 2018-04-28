В Великом Новгороде приступили к реставрации настоятельских покоев Юрьева монастыря

28.04.18 10:39

© РИА Новости. Константин Чалабов

28 апреля. Interfax-Russia.ru - В Великом Новгороде началась реставрация настоятельских покоев древнейшего в России Юрьева монастыря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации в субботу.

Подрядная организация ведет работы по реставрации настоятельских летних покоев, которые представляют собой часть Южного корпуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Юрьева монастыря. Они были построены 186 лет назад - в 1832 году. Памятник представляет собой одноэтажное здание с подвальным этажом. С востока здание примыкает к юго-восточной башне, с запада - к больничным кельям.

Согласно акту технического осмотра, внешние и внутренние архитектурно-конструктивные элементы памятника находились в неудовлетворительном состоянии. Реставраторам предстоит воссоздать кровлю, окна, двери, фасады, а также выполнить земляные работы и благоустройство.

"В настоящее время специалисты уже разобрали стальные балки перекрытий и старую кровлю на чердаке. Расчистили фасады. Продолжается вычинка кирпичной кладки, изготовление окон и дверей в мастерских", - рассказал собеседник.

До конца июня подрядной организации предстоит завершить реставрацию кирпичной кладки и штукатурки фасадов, фундаментов. В части благоустройства будет выполнена отмостка из булыжного камня, дополнительно укрепят откос и поставят вертикальную защиту бутового фундамента.

Общая площадь памятника составляет 445 кв. м, физический объем - 2 730 куб. м. Средства на реставрацию памятника предусмотрены федеральной целевой программой "Культура России" в размере 17 млн рублей.

Свято-Юрьев монастырь (XII-XVIII вв.) находится в окрестностях Великого Новгорода на берегу реки Волхов при истоке ее из озера Ильмень. Он является древнейшей православной обителью современной России.