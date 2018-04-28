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28.04.18 10:48
Возбуждено дело по факту гибели мальчика при взрыве мины на полигоне в Калининградской области
Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"По данным следствия, 27 апреля пятеро детей, играя на территории бывшего воинского полигона в поселке Корнево-1 Багратионовского городского округа, обнаружили минометную мину, в которую слали кидать камнями. Мина сдетонировала и взорвалась. 11-летний житель поселка Корнево-1 погиб на месте", - говорится в сообщении.
Кроме того, осколочные ранения получили две девочки 2007-го и 2012-го года рождения. В настоящее время они госпитализированы в детскую областную больницу.
Следствие в рамках уголовного дела путем производства судебных экспертиз, допроса свидетелей и выполнения иных следственных действий, намерено установить все обстоятельства, приведшие к трагическим последствиям.
Как сообщалось, инцидент произошел вечером в пятницу. Состояние госпитализированных детей оценивается медиками как средней степени тяжести.
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