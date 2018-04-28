Последний зимник закрыли в Иркутской области

28.04.18 10:57

© РИА Новости. Максим Блинов

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Зимнюю автомобильную дорогу, обеспечивающую транспортное сообщение отдаленных поселков с Иркутском, закрыли в самом северном Катангском районе Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Главном управлении МЧС по региону.

"С сегодняшнего дня перестал функционировать зимник по реке Нижняя Тунгуска протяженностью несколько сотен километров. Это была последняя зимняя дорога в Иркутской области. Ледовые переправы на реках региона были закрыты к середине апреля", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Всего, по данным МЧС, этой зимой в Прибайкалье было допущено к эксплуатации 58 ледовых переправ и зимних автомобильных дорог.

Как ранее сообщалось, автозимник Непа - Преображенка - Ербогачен, по которому доставляется продовольствие в Катангский район, был открыт 15 декабря. Автозимник Ербогачен - Хамакар - Наканно расчищен в середине января.

Катангский район - самый отдаленный, крупный и малонаселенный в Иркутской области, относится к территориям Крайнего Севера. Он занимает пятую часть региона, при этом в его 15 населенных пунктах проживает 3,3 тыс. человек, или около 0,1% населения Прибайкалья. Административный центр - поселок Ербогачен, где насчитывается 1,9 тыс. жителей.

Транспортная инфраструктура Катангского района не развита, постоянная связь с Иркутском обеспечивается только авиацией. Весной - 20-25 дней в год - осуществляется судоходство по реке Нижняя Тунгуска. Зимой сообщение между населенными пунктами также налажено по реке, по зимнику.