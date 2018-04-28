|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.04.18 11:06
Авиакомпания "Скол" в ХМАО начала выплачивать долг по зарплате после вмешательства СКР
"На 28 апреля 2018 года частично задолженность по заработной плате перед работниками авиакомпании погашена. В ближайшее время она будет погашена полностью", - говорится в сообщении.
Сколько конкретно выплатила компания долга сотрудникам, не уточняется.
Ранее сообщалось, что государственная инспекция труда в ХМАО в ходе внеплановой проверки выявила задолженность по заработной плате у ООО "Авиакомпания "Скол".
Долг на сумму более 8,2 млн рублей образовался перед 183 работниками перевозчика.
По информации окружной госинспекции труда, сотрудники не получили зарплату за февраль, а также отпускные в феврале и марте этого года.
Исполняющему обязанности генерального директора авиакомпании выдано предписание погасить долги до 14 мая.
В отношении компании и ее руководителя возбуждены административные дела по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Кроме того, авиакомпания оштрафована на 40 тыс. рублей, а должностное лицо - на 10 тыс. рублей.
Свою проверку по факту задолженности перед сотрудниками проводит Уральское следственное управление на транспорте СКР.
ООО "Авиакомпания "Скол" создано в 2000 году, осуществляет вертолетные работы на территории Восточной и Западной Сибири, а также за границей. В России является одним из крупных операторов вертолетных перевозок. Согласно информации на сайте перевозчика, его флот состоит из 42 воздушных судов: вертолетов Ми-26Т, Ми-8, Ми-171, Airbus Helicopters, Agusta Westland AW109 SP, а также нескольких самолетов Сessna, Як-40 и DHC-6 Twin Otter.
Сообщалось, что авиакомпания "Скол" получила трехлетний контракт ООН по оказанию вертолетных услуг в Южном Судане на $90 млн. Перевозчик выиграл соответствующий тендер в июне 2017 года.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket