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28.04.18 11:18

Следующая после Первомая рабочая неделя будет суперкороткая

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
28 апреля. Interfax-Russia.ru - Следующая рабочая неделя в РФ, которая начнется после праздничных первомайских выходных, будет состоять всего из двух дней: россияне выйдут на работу в четверг (3 мая) и в пятницу (4 мая), сообщили в Роструде.

"Первый рабочий день после праздничных выходных - четверг, 3 мая. Соответственно, после праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя", - заявил в субботу "Интерфаксу" представитель ведомства.

В Роструде отметили, что ближайшие выходные продлятся четыре дня - с воскресенья, 29 апреля по среду, 2 мая включительно.

"Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду 2 мая включительно", - сказал собеседник агентства.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет.

Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной "разделит" рабочую неделю на две части - 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.

В Роструде также отметили, что в следующий раз шестидневная рабочая неделя у россиян будет в июне с 4 числа (понедельник) по 9 июня включительно.

"Это связано с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет три выходных дня подряд - с воскресенья, 10 июня по вторник, 12 июня включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня в субботы, 9 июня", - сообщили в ведомстве.

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