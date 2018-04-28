Олег Малис и "Мегафон" объединяют "Евросеть" и "Связной"

28.04.18 11:43

© РИА Новости. Владимир Вяткин

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Группа SLV Олега Малиса, контролирующий акционер ГК "Связной", и "Мегафон", владеющий 100% "Евросети", подписали соглашение об объединении розничных сетей.

Контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, у "Мегафона" будет 25% + 1 акция. Стороны рассчитывают закрыть сделку к середине мая, говорится в сообщении "Мегафона".

По условиям соглашения, дочерняя структура "Мегафона" - Lefbord Investment Limited - передаст 100% акций компании Euroset N.V.(владеет операционными компаниями группы "Евросеть") кипрской DTSRetail LTD (ей принадлежат операционные компании группы "Связной"). В свою очередь, структуры SLV - DTSRetail и Lonestar Enterprises Ltd - передают "дочке" "Мегафона" блокпакет в DTSRetail. Также Lebford получит 2 места в совете директоров объединенной компании (общее количество мест в совете компании составит 6 человек).

Компании пока не объявили, кто возглавит объединенную структуру.

Магазины будут продолжать работать без изменений под двумя брендами - "Связной" и "Евросеть", уточнили в пресс-службе "Мегафона".

Объединенная компания будет управлять розничной сетью из более 5 тыс. собственных магазинов. В 2017 году выручка от онлайн-продаж объединенной компании составила примерно 22 млрд рублей.