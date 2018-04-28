Нелегальное производство фальсифицированного алкоголя ликвидировано в Воронежской области

28.04.18 11:54

© РИА Новости. Виталий Тимкив

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Полицейские возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей Воронежской области, подозреваемых в реализации фальсифицированной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, четверо мужчин 27-43 лет вели незаконную деятельность по хранению, перевозке и сбыту нелегального алкоголя известных торговых марок Сбыт продукции они осуществляли в гаражах и складских помещениях, расположенных на территории областного центра и районов области.

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 10 обысков в трех гаражных боксах, складе и жилищах подозреваемых, откуда было изъято 6 тонн готовой алкогольной продукции различных наименований, маркированной поддельными специальными федеральными марками акцизного сбора, мобильные телефоны, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей.

Согласно проведенным исследованиям, изъятая спиртосодержащая жидкость представляет угрозу жизни и здоровью человека при употреблении.

Дело против подозреваемых возбуждено по ч. 2 ст.и 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, лишение свободы на срок до 6 лет, говорится в сообщении.