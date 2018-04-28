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28.04.18 11:54
Нелегальное производство фальсифицированного алкоголя ликвидировано в Воронежской области
По данным полиции, четверо мужчин 27-43 лет вели незаконную деятельность по хранению, перевозке и сбыту нелегального алкоголя известных торговых марок Сбыт продукции они осуществляли в гаражах и складских помещениях, расположенных на территории областного центра и районов области.
Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 10 обысков в трех гаражных боксах, складе и жилищах подозреваемых, откуда было изъято 6 тонн готовой алкогольной продукции различных наименований, маркированной поддельными специальными федеральными марками акцизного сбора, мобильные телефоны, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей.
Согласно проведенным исследованиям, изъятая спиртосодержащая жидкость представляет угрозу жизни и здоровью человека при употреблении.
Дело против подозреваемых возбуждено по ч. 2 ст.и 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, лишение свободы на срок до 6 лет, говорится в сообщении.
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