Тверская область в 2018 году реализует около 140 проектов по благоустройству городской среды

28.04.18 12:00

© РИА Новости. Сергей Субботин

28 апреля. Interfax-Russia.ru - В 2018 году в рамках приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области будет реализовано 139 проектов по благоустройству, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

"Для Тверской области реализация мероприятий в данном направлении особенно важна. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит привлекательность региона для молодежи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации. Необходимо, чтобы все мероприятия проходили при активном участии населения - от выбора проектов до контроля за качеством и сроками исполнения работ", - отметил И.Руденя.

По его словам, в муниципалитетах региона будет обустроено 49 общественных территорий, 80 дворов и 10 парков.

"Все проекты программы формирования комфортной городской среды в Тверской области должны быть реализованы качественно, с соблюдением всех технологических требований и в срок", - подчеркнул тверской губернатор.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, впервые в этом году в 11 городах Тверской области с населением свыше 20 тысяч человек - Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Кимрах, Торжке, Бежецке, Бологое, Нелидово, Осташкове, Удомле и Конаково - прошло рейтинговое голосование по проектам формирования комфортной городской среды.

"В нем приняли участие более 26 тысяч жителей региона. На остальных территориях объекты благоустройства отобраны на конкурсной основе. Всего на приведение в порядок общественных пространств, парков и дворовых территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Тверской области в текущем году будет направлено более 348 млн рублей из федерального и регионального бюджетов", - отметили в пресс-службе.

Региональная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Планируется, что в ближайшие три года ее общий бюджет составит порядка 1,3 млрд рублей.