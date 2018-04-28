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28.04.18 12:12
Московский мусор будут ввозить в Ярославскую область до конца года - власти
Это было одним из главных требований общественников, отмечается в сообщении.
"Копия договора у меня на руках. В нем оговорены сроки перевозки: с 17 апреля до 31 декабря 2018 года. Также оговорен объем ввозимых отходов - не более 320 тонн в сутки. Это порядка 64 тыс. тонн за время действия договора", - цитирует правительство руководителя экспертной группы Сахибы Калаевой.
В сообщении отмечается, что мусор в Ярославль привозит единственная компания - московское ГУП "Экотехпром". Другие столичные предприятия оценивают экономическую целесообразность транспортировки ТБО из Москвы. Всего в регион до конца года могут привезти не более 200 тыс. тонн отходов.
Как сообщалось, власти Ярославской области признали факт завоза на ярославский полигон "Скоково" твердых бытовых отходов из Москвы.
Против завоза столичного мусора выступили представители общественности и оппозиционные политики. 19 апреля на площади Волкова в Ярославле прошел несанкционированный митинг. Выразить несогласие с разрешением региональными чиновниками ввоза отходов из Москвы пришли сотни человек.
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