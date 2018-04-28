Штормовое предупреждение объявлено в Москве

28.04.18 12:23

© РИА Новости. Максим Блинов

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Усиление ветра и гроза ожидаются в столичном регионе во второй половине дня, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в субботу.

"С 12:30 до 18:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/c и выше, местами - гроза", - сказал собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, в субботу воздух в Москве прогреется до 17, по области - до 19 градусов, возможен кратковременный дождь.