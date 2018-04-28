Власти не возражают против строительства еще одной канатной дороги в столицей

28.04.18 12:45

© РИА Новости. Денис Гришкин

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Столичные власти поддержат проект строительства канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал", сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Если инвестор примет решение и найдет средства строить канатную дорогу между этими двумя станциями метро, то мы, конечно, проект поддержим", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что столичные власти активно работают над улучшением транспортной доступности не только в центре Москвы, но и в других районах.

Ранее сообщалось, что инвесторы предложили столичным властям построить канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". С такой инициативой выступила немецкая строительная компания и австрийский производитель подъемников. Проект может быть реализован в рамках концессионального соглашения.