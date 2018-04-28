|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.04.18 12:56
Крымский мост подсветят в синий, красный и белый цвет
"Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина. Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка - синим, железнодорожная - красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок - белым", - говорится в пресс-релизе.
Подсветка начнет работать в полном объеме и в постоянном режиме после завершения строительства железнодорожной части моста.
Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется во второй половине мая 2018 года, грузовиков - осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.
Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket