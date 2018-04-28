Жителей Поволжья приглашают на мероприятия в честь праздника Весны и Труда

28.04.18 13:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Разнообразные мероприятия в честь праздника Весны и Труда пройдут в городах Приволжского федерального округа в первые майские выходные.

В пресс-службе главы Мордовии агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что федерация профсоюзов республики 1 мая организует в Саранске праздничное шествие.

Колонна пройдет от собора святого праведного воина Феодора Ушакова к парку культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, где на летней эстраде состоится митинг-концерт.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в республике 1 мая состоится более 50 праздничных мероприятия, в которых ожидается участие более 50 тыс. человек.

Кроме первомайской демонстрации в Ижевске в этот день стартует 50-я традиционная городская кольцевая велогонка, посвященная празднику Весны и Труда, а также забег на беговелах для детей от 2 до 6 лет. Жителей города также ждет турнир по уличному баскетболу, а в ходе "Театрального пикника", в котором примут участие ведущие коллективы республики, каждый желающий может попробовать себя в роли актера.

"Вечером жителям Ижевска вновь напомнят, что Ижевск - столица электронной музыки. С 18:00 во внутреннем дворе Национального музея пройдет праздничный музыкальный вечер "Виниловая маевка", - сообщает пресс-служба.

В Нижнем Новгороде 1 мая состоится митинг, организованный местным обкомом КПРФ. По словам организаторов, мероприятие пройдет традиционно на пл.Ленина.

Кировский обком КПРФ в этот день приглашает жителей на демонстрацию, после которой на главной площади города, Театральной, пройдет митинг и концерт.

1 мая актив татарстанского регионального отделения партии "Единая Россия" намерен провести праздник Весны и Труда в Лядском садике Казани с музыкальной зарядкой, уборкой территории парка и чаепитием с блинами.

Там же будет установлен специальный баннер, на котором жители Казани смогут оставить свои пожелания ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты.

В этот же день политическая партия "Коммунисты России" планирует провести митинг у памятника Муллануру Вахитову в Казани, где намерена поднять острые социальные проблемы.

В Уфе 1 мая башкирское отделение КПРФ проведет традиционный митинг - поздравление с Днем международной солидарности трудящихся. Согласованная акция состоится на площади перед "ДК Химик", сообщается на официальном сайте партии.

Одновременно на площади у фонтана возле ДК "Орион" в Демском районе пройдет согласованный митинг на сто участников, организатором которого выступает региональное отделение "Открытой России".

В Самаре городской праздник, посвященный Дню весны и труда, пройдет 1 мая на набережной Волги, сообщается на сайте мэрии города.

В рамках празднования запланированы выступления автомобилистов, выставка детского технического творчества, "парад" робототехники. В небо над Волгой поднимутся воздушные змеи и свободнолетающие планеры.

Любители спорта смогут посоревноваться в ловкости на площадке "Веселых стартов", сыграть в мини-гольф и настольный футбол, принять участие в спортивной игре "Охота на лис", шахматном турнире и шуточных "шапочных боях". Основная сцена будет организована на Полевом спуске, там выступит городской оркестр, сообщает самарская мэрия.