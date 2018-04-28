"Интерфакс" интегрировал в СПАРК данные 300 млн мировых компаний и информацию Росреестра о недвижимости

28.04.18 13:00

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Пользователи " СПАРК-Интерфакс " получили доступ к новым источникам информации, которые принципиально расширили возможности системы, а также к обновленному сервису по визуализации связей юридических лиц.

Так, через СПАРК теперь можно делать запросы к Единому государственному реестру недвижимости (Росреестр) и получать информацию об объектах недвижимости, правах собственности или обременениях. Поиск объектов ведется по адресу или кадастровому номеру.

СПАРК также интегрировался с базой данных корпорации Dun & Bradstreet и запустил единый поиск по всем компаниям, зарегистрированным в мире.

"Глобальная база Dun & Bradstreet не имеет в мире аналогов по объему и основана на уникальной технологии стандартизации, верификации данных. Нашим пользователям стала доступна информация о почти 300 млн компаний из 220 стран мира. Поисковый механизм системы СПАРК дает возможность отобрать компании по стране, виду деятельности, выручке, численности персонала. Краткая справка по компании позволяет мгновенно оценить размер компании, понять сферу ее деятельности, получить сведения о руководстве, головной компании", - пояснил заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Роман Лаба.

Еще одной новинкой стало расширение функционала сервиса "Поиск связей" за счет новых типов связей. Так, товарные знаки дают возможность отслеживать связи через франчайзинговые отношения. Еще одна новая категория - "возможные" связи, строящиеся без использования идентификационных кодов, используя наименование объектов и ряд других вспомогательных факторов.

Система СПАРК (www.spark-interfax.ru) - IT-сервис Группы "Интерфакс", ставший в России отраслевым стандартом в области предоставления информации о компаниях. Качественная и актуальная информация о компаниях в системе объединена с аналитическими инструментами и сервисами, базирующимися на знании источников информации и глубоком понимании задач, которые ежедневно решают клиенты СПАРК. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. СПАРК ежегодно обрабатывает более 500 млн запросов от десятков тысяч пользователей.