Сахалинские зоозащитники требуют запрета на вылов косаток и белух

28.04.18 13:18

© РИА Новости. Илья Питалев

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Пикет против выделения квот на отлов в Охотском море косаток и белух проведет в воскресенье в Южно-Сахалинске инициативная группа "Друзья океана", действующая на базе местного туристического клуба "Бумеранг".

"30 апреля в 11:00 в сквере у ДК "Родина" в Южно-Сахалинске состоится пикет по сбору подписей под петицией против выдачи квот на отлов косаток и белух. Петиция будет направлена президенту РФ, Министерству природных ресурсов, Федеральному агентству по рыболовству с просьбой прекратить выдачу этих квот", - сообщает пресс-служба "Бумеранга".

По данным клуба, 3 мая 2018 во Владивостоке будет решаться судьба 13 косаток и 200 белух: в этот день в здании ФГБНУ "ТИНРО-Центр" пройдут общественные слушания по выделению квот на отлов этих животных в 2019 году.

"В 2018 году были одобрены квоты на отлов 10 косаток и около 400 белух, но благодаря вмешательству ученых и общественности разрешения на отлов никто не получил. Но в следующем году отлов хотят возобновить, несмотря на то, что ученые бьют тревогу об отсутствии мониторинга популяций и, следовательно, полных данных без которых выдача квот на изъятие любого количества животных недопустима", - отмечает пресс-служба.

Зоозащитники напоминают, что во всем мире отлов косаток и белух запрещен во всем мире, но не в России.

"Мнение ученых и общественности просто игнорируется, ведь эти уникальные животные - для кого-то просто ценный товар, а стоимость их на рынке достигает миллионы долларов", - сообщает пресс-служба.

Представители клуба также признают, что никто не знает точно, сколько морских животных отлавливают каждый год, так как "независимый учет просто не ведется". Морских животных отлавливают "в культурно-просветительских целях" для продажи живого товара в океанариумы Юго-Восточной Азии.

"Огромное количество животных (сотни белух, десятки косаток) изымают из одних и тех же мест год за годом, а влияние на популяцию никто не изучает. Для продажи вылавливают молодняк, ввиду того, что такие особи лучше поддаются дрессировке и быстрее "ломаются" в неволе", - сообщает пресс-служба.

Между тем, изъятие из природы молодых особей подрывает репродуктивную способность всей популяции, что может привести к полной потере вида, считают зоозащитники.

"Такая участь постигла популяцию Южно-резидентных косаток у берегов Канады и США. В 1960-1970-х годах 45 косаток были изъяты из южно-резидентной популяции. Из них 10 погибли во время отловов, 35 были отправлены в океанариумы по всему миру. На сегодняшний день только одна косатка из 35 жива. Южно-резидентные косатки находятся сейчас в списке видов на грани исчезновения - их осталось только 76 особей", - приводит пример пресс-служба.

Зоозащитники напоминают, что во всем цивилизованном мире наблюдается тенденция отказа от содержания китообразных в неволе, а подобный отлов признан жестоким даже Всемирной Ассоциацией зоопарков и Аквариумов (WAZA).

"Мы требуем запретить выдачу квот на отлов косаток и белух и принять во внимание мнение общественности и ученых, которые бьют тревогу уже много лет", - требуют в своей петиции зоозащитники.

В клубе "Бумеранг" агентству "Интерфакс - Дальний Восток" также сообщили, что сборы подписей под аналогичной петицией пройдут на днях во Владивостоке и в Сочи, там пикеты проведут местные зоозащитники.

Так же в социальных сетях стартует фотофлэшмоб, которые призывает распечатать или открыть на планшете фотографии косатки и белухи, сфотографироваться с ней и выложить на свои страницы с тегами #Япротивотлова #StopOrcaCaptures #StopBelugaCapture.

Инициативная группа "Друзья океана" занимается обучением волонтеров для оказания помощи морским млекопитающим, попавшим в опасность возле Сахалина.