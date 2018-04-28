На Первомай в Петербурге ждут дождь

28.04.18 13:29

© РИА Новости. Евгения Новоженина

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Умеренно теплая погода с кратковременными осадками сохранится в Петербурге и Ленинградской области на предстоящих выходных, 1 мая в некоторых районах области ожидается ливень с грозой, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре в субботу.

В Санкт-Петербурге - местами кратковременные дожди, 1 мая с середины дня в период прохождения атмосферного фронта - дожди. Температура воздуха ночью плюс 3-5 градусов, днем до плюс 13-15 градусов.

На территории Ленинградской области с 29 апреля по 2 мая ожидается теплая погода с кратковременными дождями различной интенсивности. В воскресенье сутки атмосферное давление будет повышенное, в дальнейшем начнет понижаться. Местами по области пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается слабый, переменный.

Влияние циклона и атмосферного фронта в области начнется 1 мая. Атмосферный фронт будет смещаться через Ленинградскую область с юга на север, поэтому ночью местами, а днем в большинстве районов области пройдут дожди, по югу области вероятны ливни с грозами.

Ветер юго-восточный, восточный усилится до 4-9 м/с.

Ночью второго мая сохранится влияние на Ленинградскую область атмосферного фронта, ожидаются дожди, днем местами - кратковременные. В ночные часы в отдельных районах области вероятны туманы.

Температура воздуха в ночные часы до плюс 3-8 градусов, но на севере и северо-востоке области возможно понижение до минус 1 градуса. Днем воздух будет прогреваться до плюс 12-17 градусов, но у водоемов будет прохладнее, 7-10 градусов тепла. Наиболее теплыми будут южные районы области, прохладнее на севере.