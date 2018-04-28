Спасатели выехали на север Омской области, где из-за ледяного затора Иртыш вышел из берегов

28.04.18 13:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты ГУ МЧС России по Омской области выехали в Тарский район, где из-за прохождения ледохода оказались подтоплены приусадебные участки, сообщает пресс-служба главка регионального МЧС.

"Сегодня в результате образования ледяного затора на реке Иртыш в населенном пункте Сибиляково произошел резкий подъем уровня воды. Оказались подтоплены восемь приусадебных участков. На место подтопления направлена аэромобильная группировка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, группа полностью укомплектована средствами спасения, аварийно-спасательным инструментом, а также всем необходимым для оказания помощи при подтоплении и эвакуации из опасной зоны.

На месте специалисты обсудят с властями района план аварийно-спасательных работ, если в них возникнет необходимость.

"Для эвакуации жителей уже подготовлены два пункта временного размещения. Однако специалисты прогнозируют в ближайшие часы прорыв затора и дальнейший спад воды", - уточняется в пресс-релизе.