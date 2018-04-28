Усиление ветра до 21 м/с ожидается в Челябинской области

28.04.18 13:45

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области в связи с усилением ветра, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу.

По данным Челябинского гидрометцентра, синоптиков, в воскресенье в регионе ожидается усиление ветра до 16-21 метров в секунду с отдельными порывами до 23-28 метров в секунду.

В связи с этим сотрудники МЧС просят соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь костры.

Коммунальные службы предупреждают о необходимости быть готовыми к возможным повреждениям слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, а также обрыву линий электропередачи и валу деревьев.