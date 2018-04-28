Самым богатым депутатом думы ХМАО вновь стал гендиректор ДСК "Автобан" с доходом более 375 млн рублей

28.04.18 13:56

© РИА Новости. Антон Денисов

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа опубликовали данные о доходах за 2017 год, сообщается на сайте регионального парламента.

Самым состоятельным депутатом вновь стал генеральный директор АО "Дорожно-строительная компания "Автобан" Алексей Андреев, заработавший в 2017 году 375,5 млн рублей (в 2016 году - 333,4 млн рублей).

На втором месте, как и год назад, оказался директор ООО "АСМ Констракшн", руководитель торгово-развлекательных центров "Оазис Плаза" в городах Нягань и Белоярский Андрей Осадчук с доходом 144,6 млн рублей (в 2016 году - 105,9). Еще 70,9 млн рублей заработала его супруга (в 2016 году - 5 млн рублей).

Третье место занял вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ", генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" Сергей Кочкуров, заработавший 119,9 млн рублей (в 2016 году - 105,2 млн рублей). 1,9 млн рублей и 292 тыс. рублей получили его супруга и несовершеннолетний ребенок соответственно (в 2016 году - 458,9 тыс. рублей и 213,6 тыс. рублей соответственно).

Заместитель директора по коммерческим вопросам ЗАО "Экос" Степан Пыталев получил 104,5 млн рублей (в 2016 году - 84,7 млн рублей).

Генеральный директор ООО "Региональные грузоперевозки" Владислав Фоменко заработал - 106,4 млн рублей (в 2016 году - 80,4 млн рублей). Доход его жены составил 24,4 млн рублей (в 2016 году - 33,4 млн рублей).

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Югорск" Петр Созонов заработал 63 млн рублей (в 2016 году - 56,253 млн рублей), генеральный директор ООО "ИНТЭК - Западная Сибирь" Сергей Великий - 38,9 млн рублей (в 2016 году - 39,3 млн рублей).

Более чем в 2,5 раза сократился доход советника директора ООО "Топливное обеспечение" Михаила Сердюка - 8,4 млн рублей против 22,4 млн рублей в 2016 году. У его супруги доходы за год также снизились и составили 32,7 млн рублей (в 2016 году - 39,7 млн рублей).

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков получил доход в 9 млн рублей (11,3 млн рублей в 2016 году). Его заместители получили - Наталья Западнова 6,9 млн рублей (4,9 млн рублей в 2016 году); Александр Сальников - 5,5 млн рублей (7 млн в 2016 году); Еремей Айпин - 5 млн рублей (5,6 млн рублей в 2016 году).

Меньше всех в минувшем году, как и годом ранее, заработал адвокат коллегии адвокатов города Пыть-Ях "Юстус" Андрей Миляев - 605,5 тыс. рублей (188,2 тыс. рублей в 2016 году). При этом его супруга за тот же период получила 712,5 тыс. рублей (736,5 тыс. рублей в 2016 году).