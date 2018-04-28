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28.04.18 13:57
Водителей остановившихся на "вафельной" разметке будут штрафовать
Согласно документу, с 28 апреля водителям запрещается выезжать на перекресток или любой другой участок дороги, где присутствует новый вид разметки, если нет возможности проехать "вафельницу" без остановки. Штраф за остановку составит 1 тыс. рублей.
Постановлением вводится новый дорожный знак "Участок перекрестка", предупреждающий о перекрестке с такой разметкой на дороге. Знак будут ставить на расстоянии не более чем в 30 метров от перекрестков.
20 октября 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому регионы получили право наносить специальную дорожную разметку на особо сложных участках дорог - перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Изменения вступили в силу через 180 дней после публикации постановления.
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