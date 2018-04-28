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28.04.18 14:02

Арестованный по делу о пожаре в "Зимней вишне" пожарный надеется на оправдание

© РИА Новости. Андрей Стенин
28 апреля. Interfax-Russia.ru - Начальник пожарного караула, тушившего пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Сергей Генин, обвиняемый в халатности и находящийся под стражей, поблагодарил коллег и семью за поддержку, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

Фрагменты письма опубликованы на сайте СРЦ. "Руководство МЧС России, всё пожарное сообщество и огромное число рядовых россиян выступили на стороне начальника караула старшего лейтенанта внутренней службы кемеровчанина Сергея Генина в момент, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело", - отмечает пресс-служба.

"Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены. Даже не знаю, как выразить вам свою благодарность. Не сдавайтесь, тушите пожары и будьте осторожны. А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть (...)Конечно, очень хочется домой, загадывать не буду, но надеюсь, что это скоро разъяснится, меня оправдают и отпустят", - пишет С.Генин.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков вступился С.Генина и пообещал ему юридическую поддержку.

"Мы наймем мощных адвокатов и поможем нашему товарищу, потому что мы за открытое, объективное рассмотрение всех деталей произошедшей тяжелейшей трагедии", - заявил В.Пучков.

По данным следствия, С.Генин, получив от охранника ТРЦ информацию об очаге пожара, направил туда звено газодымозащитной службы, несмотря на то, что таких задач перед ним не ставилось - средств пожаротушения у них при себе не было. Прибыв на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня", он проигнорировал полученную от очевидца информацию о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям. В результате халатных действий С.Генина, как полагает следствие, погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале N 2.

С.Генину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Между тем петиция в интернете с требованием прекратить уголовное преследование С.Генина собрала уже более 44 тыс. подписей.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.

Суд первой инстанции избрал С.Генину меру пресечения в виде заключения под стражу 13 апреля, в дальнейшем Кемеровский областной суд 26 апреля оставил решение в силе.

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