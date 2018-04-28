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28.04.18 14:14

Обама может лично убедиться - прогноз о крахе экономики РФ не оправдался

© РИА Новости. Екатерина Штукина
28 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил экс-президенту США Бараку Обаме приехать в Россию и убедиться, что его прогноз о крахе экономики не оправдался.

"Он (Барак Обама - ИФ) вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", - сказал Д.Медведев в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

В ходе интервью телеведущий напомнил премьеру о том, как в 2014 году Б.Обама, говоря о России, привел цифры 15-летней давности.

Д.Медведев рассказал, что главным показателем качества жизни является уровень ее продолжительности.

"Что является суммарным показателем, квинтэссенцией качества жизни? В том числе и деятельности правительства, других институтов власти. Продолжительность жизни. Она выросла за эти годы и сейчас составляет практически 73 года. Я не буду напоминать, какие цифры мы имели ещё 10-15 лет назад, это совсем грустные цифры", - сказал премьер-министр РФ.

"В этом показателе, помимо медицинского фактора, естественно, и зарплаты, и пенсии, и всё, что должно обеспечивать государство", - сказал Д.Медведев.

Он добавил, что Россия перешла в категорию стран, у которых относительно развитая современная медицина. По его словам, государство намерено и дальше делать все для ее развития.

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