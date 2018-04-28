Порядка 20 тысяч сосен высажено воронежцами в рамках экологической акции

28.04.18 14:36

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Воронежцы в субботу высадили около 20 тысяч сеянцев сосны на территории Пригородского лесничества в рамках акции "Всероссийский день посадки леса", сообщила пресс-служба правительства региона.

В мероприятии приняло участие свыше 150 человек, в том числе студенты и преподаватели Воронежского государственного лесного университета имени Георгия Морозова, представители региональных центра защиты леса и управления лесного хозяйства.

Посадка деревьев на площади 5 га по традиции велась в районе Кожевенного кордона. Эта территория в 2010 году сильно пострадала от лесных пожаров.

В пресс-релизе отмечается, что акция "Всероссийский день посадки леса" 28 апреля прошла во всех лесничествах региона.