Суд в Ярославской области отказал в условно-досрочном освобождении осужденному по "делу Урлашова"

28.04.18 14:47

© РИА Новости. Андрей Старостин

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Рыбинский городской суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) советника экс-мэра Ярославля Алексея Лопатина, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд считает необходимым отказать в удовлетворении ходатайства. Суд учитывает, что Лопатин демонстрирует положительную динамику менее года", - заявила судья.

А.Лопатин на данный момент провел в СИЗО и колонии 4 года и 10 месяцев из 7 лет, назначенных судом.

Он находится в колонии и общается с судом по видеосвязи.

В своем ходатайстве осужденный отметил, что работает, учится в университете и должен помогать семье.

"У меня есть супруга, мама не работает, мне нужно работать и содержать семью. Вину свою не признавал и не признаю. Но осознаю, что в период политической жизни допустил какие-то ошибки, но при этом никакими посредническими функциями я не занимался", - заявил А.Лопатин в ходе заседания.

Администрация колонии поддержала ходатайство А.Лопатина.

"Он характеризуется положительно, к труду относится добросовестно, работает резчиком, ходит в храм, учится в ПУ на электромонтера и дистанционно в университете", - сказал представитель колонии.

В свою очередь представитель гособвинения заявил, что не считает необходимым применение УДО к А.Лопатину, так как он не признал вину и имел взыскание в СИЗО.

По мнению защиты, осужденный советник экс-мэра характеризуется полностью положительно и даже имеет приглашения на работу после освобождения.

Также А.Лопатин получил ряд положительных характеристик от различных организаций.

Между тем А.Лопатин и его защита намерены обжаловать постановление об отказе в условно-досрочном освобождении.

"Решение будет обжаловано", - заявил А.Лопатин суду.

В свою очередь его адвокат Евгений Шприц пояснил "Интерфаксу", что считает такое постановление необоснованным.

"Выводы суда не соответствуют обстоятельствам, установленным в ходе заседания. Судья руководствуется убеждениями, а не нормами закона", - отметил Е.Шприц.

В июле 2013 года мэр Ярославля Евгений Урлашов и несколько его подчиненных были задержаны по делу о взяточничестве.

3 августа 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Е.Урлашова к 12 с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 60 млн руб. по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение и получение взятки в особо крупном размере).

Советник Е.Урлашова А.Лопатин признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество в получении взятки в особо крупном размере) и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Оба фигуранта отбывают наказание в колонии Рыбинска N2.

Третий фигурант "дела Урлашова" - бывший заммэра Дмитрий Донсков был признан невиновным с правом на реабилитацию.

В январе 2017 года Ярославский облсуд подтвердил приговор.

В марте 2018 года Е.Урлашов подал прошение о помиловании, а А.Лопатин - ходатайство об УДО.

Комиссия по вопросам помилования Ярославской области, рассмотрев прошение Е.Урлашова, рекомендовала сократить ему срок наказания с 12,5 до 9 лет.