Понятие "пиратство" предлагает ввести в законодательство РФ сенатор от Крыма

28.04.18 14:58

© РИА Новости. Владимир Федоренко

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Ситуация вокруг крымского рыболовецкого сейнера "Норд", задержанного украинскими пограничниками в Азовском море в конце марта, требует внесения в законопроект "О государственном управлении морской деятельностью РФ" понятия "пиратство", заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

"Прошу изучить вопрос и рассмотреть закрепление в главе 6-й обсуждаемого законопроекта норм, которые бы позволили бы отождествлять действия государства-неприятеля, предусмотренные статьей 101 конвенции ООН по морскому праву, с понятием пиратства. Соответственно, у нас появится возможность применять статью 105 конвенции, которая уполномочивает в последующем все государства на захват указанного (пиратского) судна, арест находящихся на нем лиц и привлечения его к ответственности", - сказала О.Ковитиди на заседании морской коллегии при правительстве России в субботу в Ливадии.

Сейчас конвенция ООН определяет пиратскими только частные суда и государственные военные корабли, экипажи которых подняли мятеж и вышли из-под контроля властей.