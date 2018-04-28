План загрузки предприятий Крыма до 2030г подготовят в этом году

28.04.18 15:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Федеральные и крымские власти подготовят в течение ближайших месяцев план загрузки крымских промышленных предприятий, рассчитанный до 2030 года, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.

"Мы договорились о том, что мы сформируем план загрузки предприятий на перспективу не менее, чем до 2030 года. (. . .) Время на его подготовку - не более двух месяцев", - сказал вице-премьер журналистам в субботу в Ливадии (Крым) после заседания морской коллегии при правительстве России.

Д.Рогозин сообщил также, что будет разработан алгоритм, чтобы "у предприятий были обязательно оборотные средства и средства на техперевооружение".

"На том оборудовании, которое есть сегодня в Крыму и Севастополе, работать можно только по текущим заказам, говорить о перспективных вещах невозможно", - пояснил он.

Кроме того, зампред кабмина отметил, что подготовит подробный доклад для президента России Владимира Путина о ситуации в промышленной отрасли на Крымском полуострове.