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28.04.18 15:23
Губернатор Кубани Кондратьев в 2017 году заработал 2,1 млн рублей
Согласно данным, опубликованным на сайте администрации региона, В.Кондратьев заработал в прошлом году 2 млн 97 тыс. 938 рублей. Доход его супруги за тот же период составил 441,339 тыс. рублей.
По сравнению с 2016 годом, доход губернатора увеличился на 3%, а доход его жены вырос на 13,6%.
В собственности В.Кондратьева зарегистрированы два земельных участка площадью 620 кв. м и 1000 кв. м, индивидуальный жилой дом площадью 70 кв. м, а также квартира площадью 262,2 кв. м.
Как и годом ранее, глава региона владеет автомобилем "УАЗ-3159". Числившийся за ним в 2016 году легковой автомобиль "ВАЗ-2107", в декларации 2017 года не указан.
Жена и двое несовершеннолетних детей губернатора не имеют в собственности объектов движимого или недвижимого имущества.
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