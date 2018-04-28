Губернатор Кубани Кондратьев в 2017 году заработал 2,1 млн рублей

28.04.18 15:23

© РИА Новости. Алексей Дружинин

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в субботу обнародовал сведения о доходах и имуществе своей семьи за 2017 год.

Согласно данным, опубликованным на сайте администрации региона, В.Кондратьев заработал в прошлом году 2 млн 97 тыс. 938 рублей. Доход его супруги за тот же период составил 441,339 тыс. рублей.

По сравнению с 2016 годом, доход губернатора увеличился на 3%, а доход его жены вырос на 13,6%.

В собственности В.Кондратьева зарегистрированы два земельных участка площадью 620 кв. м и 1000 кв. м, индивидуальный жилой дом площадью 70 кв. м, а также квартира площадью 262,2 кв. м.

Как и годом ранее, глава региона владеет автомобилем "УАЗ-3159". Числившийся за ним в 2016 году легковой автомобиль "ВАЗ-2107", в декларации 2017 года не указан.

Жена и двое несовершеннолетних детей губернатора не имеют в собственности объектов движимого или недвижимого имущества.