Град ожидается на Ставрополье

28.04.18 15:34

© РИА Новости. Сергей Красноухов

28 апреля. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют, что в субботу в Ставропольском крае пройдет град, сообщает комитет по делам ГО и ЧС администрации краевого центра.

"В послеполуденные и вечерние часы местами по краю ожидается град. Следует принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества", - говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, в этой связи в регионе существует вероятность возникновения происшествий, связанных с увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, ухудшением условий дорожного движения, повреждением кровли, остекления зданий, сельхозкультур.