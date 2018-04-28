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28.04.18 15:56

Удмуртия планирует развивать малую молочную переработку - власти

© РИА Новости. Виталий Аньков
28 апреля. Interfax-Russia.ru - Удмуртия намерена развивать малую молочную переработку в качестве одной из мер стабилизации закупочных цен на молоко в регионе, сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова журналистам в субботу.

"Мы сегодня раздумываем по поводу малой молочной переработки, и в рамках нашей молочной концепции (...) мы предполагаем реализацию 2-3 пилотов", - сказала О.Абрамова.

"То есть это когда небольшие предприятия организуют свой молочный цех. Собственно говоря, сегодня малые потребности и малые объемы они могут производить и реализовывать", - пояснила она.

О.Абрамова отметила, что в плане реализации продукции речь идет не о торговых сетях, а о придомовых магазинах.

По ее словам, этот проект будет реализовываться в качестве одной из мер по улучшению ситуации с закупочными ценами на молоко в республике.

Глава Минсельхоза Удмуртии также напомнила, что власти предлагают сельхозтоваропроизводителям объединяться по принципу кооперации. "Потому что несколько маленьких хозяйств сегодня не могут физически себе обеспечить наличие качественной техники, которая позволит своевременно провести сельхозработы и, собственно говоря, сократить потери. Сегодня мы видим, что за кооперацией, в том числе, - и будущее", - отметила она.

Ранее сообщалось, что ситуация с закупочными ценами на молоко в Удмуртии остается сложной и власти прогнозируют их дальнейшее снижение.

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