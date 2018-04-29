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29.04.18 14:10

Северная Осетия планирует обновить сельхозтехнику на 1 млрд рублей по программе "Росагролизинга"

© РИА Новости. Сергей Аверин
29 апреля. Interfax-Russia.ru – Правительство Северной Осетии в ходе республиканской выставки "День поля" подписала ряд соглашений о сотрудничестве с предприятиями, реализующими аграрную технику.

"Без личного общения между сельхозпроизводителями, поставщиками оборудования, запчастей, сырья для сельскохозяйственного производства нет и речи о развитии в этой сфере. Нам также необходимо проводить отраслевые семинары по животноводству, овощеводство, семеноводству", - сообщил в ходе мероприятия журналистам глава республики Вячеслав Битаров.

В.Битаров подчеркнул, что у республики есть потенциал для организации производств комплектующих для сельхозтехники и в целом Северная Осетия продолжит курс на обновление материально-технической базы агропромышленного комплекса.

В свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбек Вазиев подчеркнул, что проблема малоземелья в республике и невысокие объемы производства становятся преградой для сельхозтоваропроизводителей при приобретении дорогой техники.

"У нас есть задача - создать в республике машинно-тракторные станции, которые могли бы обеспечивать техническую и организационную помощь сельскохозяйственной техникой те предприятия, для которых обременительны расходы на покупку техники, ее содержание и обслуживание. Уже есть районы, которые вызвались помочь в этом деле нашим аграриям", - сообщил министр.

В пресс-службе правительства Северной Осетии агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что в мае 2018 года республика и АО "Росагролизинг" подпишут соглашение о предоставлении Северной Осетии сельскохозяйственного оборудования более, чем на 1 млрд рублей.

"Республика будет включена в программу, которая позволит получить технику, оборудование, животных и птицу по лизингу. Участие в данной программе позволит сельхозтоваропроизводителям обновить устаревший, изношенный парк сельхозтехники на современный, даст возможность качественно и своевременно выполнять механизированные работы по возделыванию и сбору сельскохозяйственных культур", - сказал собеседник агентства.

По его словам, В.Битаров поручил Правительству республики изыскать средства на частичное погашение лизинговых платежей в первые два года.

Принципиальная договоренность о предоставлении региону сельскохозяйственной техники, оборудования, животных и птиц по лизингу была достигнута в начале 2018 года на встрече В.Битаров с генеральным директором АО "Росагролизинг" Валерием Назаровым.

Республиканская выставка-демонстрация "День поля Республики Северная Осетия-Алания - 2018" - профессиональное событие аграрной отрасли, демонстрирующее последние разработки в области селекции, семеноводства, агрохимии и сельхозтехники.

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