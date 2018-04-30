Один человек оказался под завалами в обрушившейся шахте в Туве - МЧС

30.04.18 11:31

© РИА Новости. Игорь Маслов

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Обрушение произошло на угольной шахте "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в ГУ МЧС России по региону.

По данным МЧС, 79 человек выведены из шахты на поверхность, один человек остался под завалом.

"Один человек находится под завалами, на месте работает 12 горноспасателей", - сообщил собеседник агентства.

По уточненным данным, у остающегося под завалом горняка есть при себе набор самоспасения, вентиляция на шахте, работа которой остановлена, действует в штатном режиме.

"Поэтому не теряем надежды, на место происшествия выдвинулись два отделения ВГСЧ из Черногорска (Хакасия) и три единицы техники", - сообщил представитель МЧС.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил надежду на спасение человека, оставшегося под завалами.

"Все меры принимаем, чтобы извлечь человека. Очень надеюсь на лучший исход", - написал Ш.Кара-оол на своей странице "Вконтакте".

При этом Ш.Кара-оол добавил, что обвал произошел на глубине 140 метров.

Обрушение произошло в понедельник в 07:07 мск.

В СУ СКР по Туве агентству сообщили, что по факту обрушения проводится проверка.

"На место происшествия выехала следственная группа во главе с руководителем СУ СКР, по предварительным данным, пострадал один человек, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в следственном управлении.

Собеседник агентства добавил, что шахта находится в отдаленной местности, с которым отсутствует устойчивая связь.