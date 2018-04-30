Экс-глава ДОСААФ в Башкирии подозревается в злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело

30.04.18 11:40

© РИА Новости. Владимир Федоренко

30 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывший глава Добровольного общества содействия армии, авиации и флота (ДОСААФ) Башкирии Сергей Минигулов стал фигурантом уголовного дела - он подозревается в том, что бесплатно предоставлял коммерсантам служебные помещения; ущерб государству составил почти 9 млн рублей.

"В ходе проверки военной прокуратурой установлено, что в 2016 году бывший председатель отделения ДОСААФ России по Республике Башкортостан незаконно предоставлял в пользование индивидуальному предпринимателю помещения общежития, принадлежащего организации", - сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре (ГВП).

При этом часть объектов была передана по заниженной арендной ставке, другая часть - на безвозмездной основе. Причиненный государству ущерб превысил 8,8 млн рублей, отметили в ГВП.

По материалам военных прокуроров военными следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).