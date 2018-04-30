Нарушения выявлены в каждом втором торгово-развлекательном центре – глава МЧС РФ

30.04.18 12:31

© РИА Новости. Макс Ветров

30 апреля. Interfax-Russia.ru - МЧС России совместно с прокуратурой проверили практически все торгово-развлекательные центры страны, и в каждом втором из них были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности, сообщил министр Владимир Пучков.

"МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются", - сказал он в беседе с журналистами.

В.Пучков отметил, что многие из них были уже построены с явными нарушениями.

Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения, состояние эвакуационных выходов и т. д.

"Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок", - подчеркнул В.Пучков.

Он призвал граждан размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности не только ТРЦ, но и других объектов, в том числе подъездов жилых домов.