Выписан последний пострадавший в ДТП с автобусом в Томской области

04.05.18 07:30

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 мая. Interfax-Russia.ru - Медики выписали последнего пострадавшего при столкновении автобуса и грузовика, которое произошло в конце марта, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения обладминистрации в пятницу.

Мужчину доставили в травматологическое отделение Томской клинической больницы 27 марта из Кривошеинской районной больницы для получения специализированной медицинской помощи.

"У мужчины диагностировали перелом голени и бедра, по мере стабилизации его состояния специалистами было проведено две высокотехнологичные операции. Пациент чувствует себя удовлетворительно, дальнейшее лечение будет продолжено амбулаторно", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 21 марта в районе населенного пункта Елизарьево Кривошеинского района Томской области столкнулись автобус KIA и грузовик, оба водителя погибли. В больницу доставили 23 человека.

На утро 22 марта в медучреждении оставили четырех человек, остальных перевели на амбулаторное лечение. К концу марта медики выписали еще троих пациентов.

Вероятной причиной аварии стала потеря управления водителем грузовика.

В связи с ДТП возбуждено два уголовных дела: по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).