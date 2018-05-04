Строительство ЖД моста Нижнеленинское-Тунцзян в ЕАО планируется завершить к концу 2018 года

04.05.18 07:41

© РИА Новости. Константин Чалабов

4 мая. Interfax-Russia.ru - Фактические работы на строительстве железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян и пункта пропуска в Еврейской автономной области планируется завершить к концу 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Еврейской автономной области в пятницу.

"В ходе встречи губернатора ЕАО Александра Левинталя с руководством компании - подрядчика ООО "Рубикон" Александром Плотниковым главным вопросом стали вопросы завершения строительства. Подрядной организацией подготовлен скорректированный план-график работ, в соответствии с которым строители планируют до конца года завершить фактические работы на объекте", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, строители столкнулись со сложностями в ходе работ на четвертой опоре. Из-за сильного ледохода была угроза ее повреждения. В связи с этим случился значительный сдвиг в плане-графике.

"После майских праздников водолазы обследуют состояние конструкций на четвертой опоре после прохождения льда, затем работы должны продолжиться в активном ритме", - сказал руководитель компании ООО "Рубикон" А. Плотников, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на особом контроле находится строительство инфраструктуры вокруг транспортного объекта. В частности, возведение пункта пропуска.

"Строительство пункта пропуска через государственную границу должно завершиться синхронно с мостом. Пункт пропуска обеспечит проход железнодорожных грузов через мост", - отмечается в сообщение.