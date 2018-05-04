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Власти Югры ищут в Тюмени главу компании, не достроившего дом дольщиков

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
4 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова направила письмо главе Тюменской области Владимиру Якушеву с просьбой помочь в переговорах с руководителем ООО "Артель" по завершению строительства многоквартирного дома.

"Соответствующее письмо направленно губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву от имени главы Югры Натальи Комаровой", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Ранее на сайте регионального правительства сообщалось, что Н.Комарова дала поручение подготовить соответствующий проект поручения департаменту строительства Югры.

Согласно ему, руководитель фирмы-должника зарегистрирован и проживает в Тюмени, где скрывается от контактов с властями и дольщиками. В связи с чем глава Югры просит В.Якушева привлечь руководителя "Артели" к переговорам о добровольной передаче объекта для его достройки и ввода в эксплуатацию другой компанией. При этом рассматривается вариант организации переговоров при помощи видеоконференцсвязи.

Ранее сообщалось, что в конце апреля 2018 года полиция возбудила уголовное дело в отношении директора строительной фирмы ООО "Артель", подозреваемого в хищении денег у дольщиков в Югре.

Как сообщали агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе региональной прокуратуры уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Директор подозревается в хищении средств граждан, привлеченных в виде инвестиций от участников долевого строительства. По данным ведомства, пострадавшими оказались более 160 граждан, вложившим деньги на общую сумму свыше 220 млн рублей.

Как сообщается на сайте правительства Югры, в настоящее время документы для включения в реестр обманутых дольщиков по данному дому подало более 40 человек. Попасть в реестр люди смогут после 30 апреля, если застройщик не начнет активные работы по возведению объекта.

Власти Югры рассматривают в качестве организации, которая достроит дом, ООО "АвтоСпецТранс", и рассчитывают, что ООО "Артель" добровольно передаст новому застройщику все документы на данные работы.

Также департамент строительства Югры намерен подготовить обращение в Федеральную антимонопольную службу о внесении "Артель" в реестр недобросовестных поставщиков.

По данным местных СМИ, ООО "Артель" планировала возвести многоквартирный жилой дом в Нефтеюганске до конца 2014 года, однако уже более трех лет неоднократно переносит сроки его сдачи. При этом общая сумма вложенных дольщиками средств, по данным СМИ, составляет от 220 до 250 млн рублей.

Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", ООО "Артель" зарегистрировано в Урае (Югра), занимается строительством жилых и нежилых зданий. Директором и владельцем компании является Руслан Юсупов.

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