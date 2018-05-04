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Добиться правды: РФ заявила о лжи Великобритании в "деле Скрипалей"
 
 
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04.05.18 08:36

Захарова заявила о многочисленных обманах правительства Великобритании

© РИА Новости. Сергей Пятаков
4 мая. Interfax-Russia.ru - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "многочисленных обманах" со стороны правительства Великобритании в связи с делом Скрипалей.

"Первое враньё правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", - написала М.Захарова на своей странице в Фейсбуке.

По ее мнению, "второе враньё правительства Терезы Мэй относительно якобы наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением нашей страны, опровергла российская сторона, в том числе приведя факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов", а также перечислив несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону".

"Третье враньё правительства Терезы Мэй о том, что "Новичок" якобы производился только в России, сегодня опроверг Президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной", - написала М.Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что, по словам президента Чехии Милоша Земана, "чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. В настоящее время Ю.Скрипаль уже выписана из больницы, ее отец идет на поправку, больше не находясь в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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