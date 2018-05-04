Соединения ПВО в Крыму доукомплектуют подразделениями ЗРК "С-400" и ЗРПК "Панцирь-С" до конца года

04.05.18 09:11

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

4 мая. Interfax-Russia.ru - Укрепление безопасности на юго-западном направлении РФ в текущем году будет продолжено, сообщил журналистам командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

"Соединения ПВО, дислоцированные в Крыму, будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов "С-400" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", - сказал А.Дворников.

Он отметил, что в 2017 году на новые и модернизированные образцы вооружения были полностью перевооружены более 20 соединений и воинских частей округа. В настоящее время доля новейших средств ведения боевых действий в округе превышает 63%. В 2018 году этот показатель будет доведен до 70%.

"Сегодня вся самая современная авиационная техника и новейшие средства противовоздушной обороны находятся в умелых руках военнослужащих объединения ВВС и ПВО. Части ВВС и ПВО, дислоцированные в Крыму, на 100% обеспечены новейшими образцами вооружения", - добавил А.Дворников.