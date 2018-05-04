Около 60 млрд рублей запланировано выделить на ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов"

04.05.18 09:23

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

4 мая. Interfax-Russia.ru - Техническое задание на ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" Северного флота подписано и утверждено, сообщил в пятницу "Интерфаксу-АВН" источник, знакомый с ситуацией.

"На ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов" запланировано выделить около 60 млрд рублей, то есть примерно $1 млрд по текущему курсу", - уточнил он.

По его оценке, "это достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца", поскольку ранее в прессе назывались суммы в пределах от 22 до 65 млрд рублей.

Ремонт и модернизация однотипного авианосца "Викрамадитья" (в прошлом - "Адмирал Горшков") для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд.

Как сообщил ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук, в ходе ремонта и модернизации авианосец получит новые комплексы ПВО, новые элементы энергетического оборудования.

"Адмирал Кузнецов" уже размещён на заводе. В мае месяце работы уже будут начаты. У него будет улучшена противовоздушная оборона. Там будут поставлены новые комплексы "Панцирь" морского исполнения. Кроме того, там будет заменено энергетическое оборудование: новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты. Новые системы посадки, наблюдения, управления и так далее", - сказал В.Бурсук.

Он отметил, что все работы планируется произвести до конца 2020 года.

Как сообщил ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, "Адмирал Кузнецов" будет отремонтирован к концу 2020 года и вернется в состав ВМФ РФ в 2021 году. "Мы работу (по ремонту "Адмирала Кузнецова", - СВИ) уже начали. Мы рассчитываем закончить всю нашу работу к концу 2020 года, в первом полугодии 2021 провести испытания и, соответственно, передать корабль флоту уже в боеспособном состоянии", - заявил А.Рахманов.

"Адмирал Кузнецов" в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ России было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР.

На борту авианосца находились более 40 летательных аппаратов. Летчики авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии.

По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Во время похода авианосца в Средиземное море проходил испытания корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран".