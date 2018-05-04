Семь лет на разработку: новые технологии и развитие производства автокомпонентов ожидает господдержка
  
Добиться правды: РФ заявила о лжи Великобритании в "деле Скрипалей"
   
Перемены неизбежны: после инаугурации избранного президента правительство РФ ждут перемены
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
23.04.18   19:19

18.04.18   16:53

16.04.18   16:50
 
Главные события
04.05.18 09:23

Около 60 млрд рублей запланировано выделить на ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов"

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
4 мая. Interfax-Russia.ru - Техническое задание на ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" Северного флота подписано и утверждено, сообщил в пятницу "Интерфаксу-АВН" источник, знакомый с ситуацией.

"На ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов" запланировано выделить около 60 млрд рублей, то есть примерно $1 млрд по текущему курсу", - уточнил он.

По его оценке, "это достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца", поскольку ранее в прессе назывались суммы в пределах от 22 до 65 млрд рублей.

Ремонт и модернизация однотипного авианосца "Викрамадитья" (в прошлом - "Адмирал Горшков") для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд.

Как сообщил ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук, в ходе ремонта и модернизации авианосец получит новые комплексы ПВО, новые элементы энергетического оборудования.

"Адмирал Кузнецов" уже размещён на заводе. В мае месяце работы уже будут начаты. У него будет улучшена противовоздушная оборона. Там будут поставлены новые комплексы "Панцирь" морского исполнения. Кроме того, там будет заменено энергетическое оборудование: новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты. Новые системы посадки, наблюдения, управления и так далее", - сказал В.Бурсук.

Он отметил, что все работы планируется произвести до конца 2020 года.

Как сообщил ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, "Адмирал Кузнецов" будет отремонтирован к концу 2020 года и вернется в состав ВМФ РФ в 2021 году. "Мы работу (по ремонту "Адмирала Кузнецова", - СВИ) уже начали. Мы рассчитываем закончить всю нашу работу к концу 2020 года, в первом полугодии 2021 провести испытания и, соответственно, передать корабль флоту уже в боеспособном состоянии", - заявил А.Рахманов.

"Адмирал Кузнецов" в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ России было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР.

На борту авианосца находились более 40 летательных аппаратов. Летчики авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии.

По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Во время похода авианосца в Средиземное море проходил испытания корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.05.18 16:38
Четыре ТЦ и рынок закрыли в Москве за нарушение норм пожарной безопасности
.
  04.05.18 16:01
Весеннее благоустройство Москвы завершено
.
  04.05.18 12:45
Порядка четверти майской нормы осадков выпадет на Москву в выходные
.
  04.05.18 12:34
Движение на столичных улицах перекроют в субботу из-за мотофестиваля
.
  04.05.18 11:39
Репетиция воздушной части парада Победы на Красной площади прошла в Москве
.
  04.05.18 11:27
Строительство "желтой" линии метро до "Внуково" начнется не позднее 2019 года
.
  04.05.18 11:09
Доктор Рошаль удостоен московской премии "Легенды века"
.
  03.05.18 14:39
МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" впервые пролетят над Красной площадью 9 мая
.
  03.05.18 12:34
Человек убит в центре Москвы, идет поиск преступника
.
  03.05.18 12:23
Станцию метро "Внуково" может быть построена в пешей доступности от аэропорта


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket