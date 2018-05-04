|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.05.18 09:23
Около 60 млрд рублей запланировано выделить на ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов"
"На ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов" запланировано выделить около 60 млрд рублей, то есть примерно $1 млрд по текущему курсу", - уточнил он.
По его оценке, "это достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца", поскольку ранее в прессе назывались суммы в пределах от 22 до 65 млрд рублей.
Ремонт и модернизация однотипного авианосца "Викрамадитья" (в прошлом - "Адмирал Горшков") для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд.
Как сообщил ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук, в ходе ремонта и модернизации авианосец получит новые комплексы ПВО, новые элементы энергетического оборудования.
"Адмирал Кузнецов" уже размещён на заводе. В мае месяце работы уже будут начаты. У него будет улучшена противовоздушная оборона. Там будут поставлены новые комплексы "Панцирь" морского исполнения. Кроме того, там будет заменено энергетическое оборудование: новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полеты. Новые системы посадки, наблюдения, управления и так далее", - сказал В.Бурсук.
Он отметил, что все работы планируется произвести до конца 2020 года.
Как сообщил ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, "Адмирал Кузнецов" будет отремонтирован к концу 2020 года и вернется в состав ВМФ РФ в 2021 году. "Мы работу (по ремонту "Адмирала Кузнецова", - СВИ) уже начали. Мы рассчитываем закончить всю нашу работу к концу 2020 года, в первом полугодии 2021 провести испытания и, соответственно, передать корабль флоту уже в боеспособном состоянии", - заявил А.Рахманов.
"Адмирал Кузнецов" в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ России было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР.
На борту авианосца находились более 40 летательных аппаратов. Летчики авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии.
По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.
Во время похода авианосца в Средиземное море проходил испытания корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран".
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket