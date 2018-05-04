Арестован предполагаемый убийца двухлетней девочки в Свердловской области

04.05.18 09:37

© РИА Новости. ФСБ РФ

4 мая. Interfax-Russia.ru - Суд в Нижнем Тагиле (Свердловская область) удовлетворил ходатайство следствия об аресте жителя города Кушвы, обвиняемого в убийстве ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, вечером 29 апреля в Нижнем Тагиле житель Кушвы во время распития спиртного с двумя знакомыми убил их двухлетнюю дочь.

Установлено, что в момент убийства мужчина был сильно пьян.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по Свердловской области сообщает, что подозреваемый в убийстве ребенка был задержан в этот же день.

"Днем он помогал 25-летней матери и 37-летнему отцу ребенка переезжать из Кушвы в новую квартиру в Нижнем Тагиле, а затем остался вместе с ними отмечать это событие", - говорится в пресс-релизе.